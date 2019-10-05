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"Языки науки и практики": В Одессе прошла международная франкоязычная конференция

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"Языки науки и практики": В Одессе прошла международная франкоязычная конференция
23:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Одессе провели третью международную франкоязычную конференцию.

Третья международная франкоязычная конференция в Украине «языки науки и практики» состоялась в Одессе.

Мероприятие проводилось Одесским национальным университетом им. И. И. Мечникова при участии и поддержке Посольства Франции, Университетского агентства франкофонии и Французского института в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

«Несмотря на то, что эта конференция еще довольно молодая, ей удается улучшить свои количественные показатели. Созданная для содействия обмену между франкоязычными исследователями и направленная на продвижение и развитие научных публикаций на французском языке, она привлекает с каждым годом все больше участников из все большего количества стран», - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

В частности, по его словам, на первой конференции, прошедшей в 2017 году в Киеве, состоялось 118 выступлений участников, во время второй, проведенной в Днипре - 151. А в этом году на мероприятии были заслушаны 187 докладов, подготовленных 294 авторами из 25 стран, среди которых - Алжир, Бельгия, Беларусь, Армения, Габон, Греция, Египет, Ливан, Литва, Марокко, Польша, Сенегал, Турция, Чехия и др.

От Франции на конференцию прибыло 40 делегатов, в том числе преподаватели и ученые из ведущих университетов страны, представители различных ассоциаций и федераций.

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве

Украину представляли 170 делегатов от ведущих высших учебных заведений.

Как отмечалось на мероприятии, в Одессе французский язык звучал еще со времен первых градоначальников - герцога Армана-Эммануэля де Виньеро дю Плесси де Ришелье и графа Луи Александра Андре де Ланжерона.

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Украина, Франция, Конференция, Посольство.
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