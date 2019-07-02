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Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский и Линкявичус договорились, что следующую конференцию по поддержке реформ в Украине будет принимать Литва.

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве, сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада).

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичус в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник. В этом же твите глава МИД Литвы опубликовал совместное фото с президентом Украины.

Зеленский встретился с главой МИД Канады

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

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Литва, Владимир Зеленский, Линас Линкявичус, МИД Литвы.
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