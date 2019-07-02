Зеленский встретился с главой МИД Канады

Новости Украины: Президент Украины в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христею Фриланд. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН", - сообщает во вторник пресс-служба президента.

Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.