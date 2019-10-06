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Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против телеканала "1+1"

Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против телеканала "1+1"
02:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Братья Кличко против телеканала 1+1: суд оставил иск без рассмотрения.

Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Студии 1+1" и оставил без рассмотрения гражданский иск киевского мэра Виталия Кличко и его брата, экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко против телеканала, сообщила пресс-служба 1+1.

"Телеканал "1+1" удовлетворен решением суда и еще раз подчеркивает, что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни владельцы. Мы и в дальнейшем продолжим разоблачать уголовные дела в столице, и любые попытки оклеветать канал не остановят ведения журналистских расследований", - говорится в заявлении на сайте 1+1 Медиа Групп.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1" и намерены защищать в суде свою честь и достоинство.

Кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа", гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко отказался комментировать информацию о возможности его назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации.

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Кличко в свою очередь заявил о готовности объявить досрочные выборы городского головы украинской столицы. "Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас, что господин Ткаченко или еще кто-то – много фамилий сейчас – если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идем на выборы", - сказал он.

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Владимир Кличко, Суд, Иск, Телеканал 1+1.
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