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МИД РФ напомнили, с кем нужно согласовывать "формулу Штайнмайера"

МИД РФ напомнили, с кем нужно согласовывать "формулу Штайнмайера"
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич: "Формулу Штайнмайера" нужно согласовывать с представителями отдельных районов Донбасса.

Надо, чтобы все аспекты законодательного закрепления особого статуса Донбасса обсуждались в рамках Контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ.

Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает Министерство иностранных дел России.

В сообщении говорится, что на данный момент продвижение процесса установления мира "зависит от Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины".

"Сейчас нужна максимальная активизация работы КГ, где Киев и Донбасс имеют все возможности для прямого диалога", - заявил дипломат.

Климкин: Пора заканчивать дискуссию о "формуле Штайнмаера"

При положительной динамике будут создаваться условия подготовки к нормандской встрече, а перспектива ее проведения прояснится после подтверждения разведения войск в Петровском и Золотом, которое планируют начать с 7 октября.

В МИД России "призвали правительство Украины ответственно подходить к оценкам ситуации на востоке государства и использовать шанс на достижение мира".

 

 

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Россия, ОБСЕ, Александр Лукашевич, РФ, Формула Штайнмайера.
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