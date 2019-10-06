Климкин: Пора заканчивать дискуссию о "формуле Штайнмаера"

Новости Украины:Павел Климкин о "формуле Штайнмаера": Не следует "одевать нам ее на голову".

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия, затем - переговоры с Россией.

"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия - потом переговоры с РФ, не наоборот", - написал Климкин в своем Твиттере в субботу вечером.

Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмаера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.

"Просто не следует "одевать нам ее на голову", - резюмировал экс-министр.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".