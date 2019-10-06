Приметы и обряды на 6 октября - Ираидин день, День Иоанна

Новости Украины:6 октября церковь отмечает День зачатия Иоанна Предтечи, а еще сегодня почитается святая мученица Ираида.

Сегодня по церковному календарю зачатие Иоанна Предтечи. Это было настоящее чудо, так как родители Иоанна были очень пожилыми и всю жизнь не могли зачать.

В этот день прославляется чудо, милость и премудрость Божия. Праведные и благочестивые родители Иоанна, на протяжении всей супружеской жизни просили у Господа дитя. Уже в преклонном возрасте их молитвы были услышаны, и произошло чудо зачатия Иоанна в престарелой утробе Елисаветы. Относительно святого Иоанна у Господа были заведомо великие замыслы. Этот праведник стал пророком и предтечей Спасителя мира.

Также сегодня почитается святая Ираида, которая добровольно пожертвовала собой во имя веры Христовой. В этот день Православная церковь почитает память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, иноков и диаконов. Все эти люди были заключены в оковы. Их за исповедание христианской веры везли на мучения.

Неожиданно Ираида воспылала большой любовью к Господу. Она добровольно присоединилась к узникам, и вместе с ними была заключена в кандалы. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираиду прежде других подвергли жестоким истязаниям, а после усекли мечом.

6 октября иногда бывает тепло, но редко и ненадолго. Обычно этот день выдавался достаточно холодным, и порой именно в этот день начинали топить печи. Говорили, что нужно в этот праздник обязательно утеплить дом, протопить избу, заготовить дрова на зиму – по приметам, будет проще ее выдержать.

Ещё 6 октября наши предки заговаривали печной уголь.

Был распространен обычай выпекать так называемые наливушки. Для этого мыли картошку и смешивали ее с яйцом и молоком. Далее выливали на ржаную лепешку и чуть сворачивали по краям.

Люди, попавшие в неприятную ситуацию, в этот день гадали о своей судьбе. Для этого брали два кувшина и шли к месту, где две реки сливаются в одну. Набирали в каждый кувшин воду из разных рек, так чтобы было одинаковое количество, и несли домой. Потом смотрели, из какого сосуда вода быстрее испарится. Если из кувшина, который наполняли из полной реки, то быстро решить проблемы не получится, и наоборот.

Народные приметы:

Журавли улетели – осень к зиме перевалила.

Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной.

Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.

Если полевые мыши на деревню двинулись, то зима будет суровой.

Петух ночью запел – надвигается ненастье.

Если петух на одной ноге стоит, то скоро похолодает.

Курица хвостом машет – к дождю.

Куры раскудахтались – погода испортится.

Если утки плещутся в воде и кричат, то будет дождь, если притихли – к грозе или к грому.

Вороны нахохлились – к осадкам.

Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным.

Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в будущем году.

Высокий бурьян – к снежной зиме.

Если дикие гуси высоко летят и громко кричат, то скоро наступит настоящая зима.

Также приметы на 6 октября говорят, что сегодня ни в коем случае нельзя жаловаться, нельзя воспоминать свои беды и нельзя говорить о своих несчастьях. Кто будет вспоминать свои несчастья, у того они не закончатся. А кто будет молчать и думать о хорошем, у того все хорошо будет.