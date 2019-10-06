Судьба Одесского академического театра имени Василько уже известна

Новости Украины:Суд Одессы постановил закрыть украинский музыкально-драматический театр.

Согласно решению Пятого Апелляционного суда Одесской области по иску пожарных Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василько подлежит закрытию.

Об этом говорится в обращении коллектива Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им.Василько, которое опубликовано в Facebook.

"Накануне своего славного 95-летнего (!!!) юбилея один из старейших и любимейших театров страны – наш Театр! – оказался на грани закрытия. ...По иску пожарных суд принял решение о закрытии театра", - говорится в сообщении.

Актеры отмечают, что причиной такого шага стало якобы невыполнение театром предписаний службы по чрезвычайным ситуациям.

"...Из 56 требований об обеспечении противопожарных норм мы в течение считанных месяцев удовлетворили "только" 53. Никакие наши аргументы, ни о повседневной работе по устранению чисто технических недостатков, ни активное сотрудничество с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве наших актеров – во внимание принято не было.. 2 октября 2019 года нам всем, а значит – и вам, наши зрители, – указали на дверь", - жалуются актеры.

По их словам, такое беспрецедентное явление – закрытие театра! - становится весьма тревожным звонком для всей отечественной театральной общественности".

На защиту коллектива театра выступил и известный украинский художник из Одессы Александр Ройтбурд.

"Я призываю всех представителей власти, чиновников и депутатов всех уровней, всех лидеров мнений, для кого мое мнение чего-то стоит, сделать все для того, чтобы театр продолжал работать. Нельзя допустить самоубийства одесской культуры! Я не понимаю почему именно этот театр выбран объектом показательной порки. Не хочется думать, что это политика или просто украинофобия", - написал он на своей странице в Facebook.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.С.Василько основан в ноябре 1925 года под названием "Одесская украинская Госдрама". Является одним из ведущих театров южной Украины.