Кабмин: Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства

Развитие образования и повышение оплаты труда учителей является приоритетом работы правительства.
Об этом говорится в поздравлении Кабмина по случаю Дня учителя, опубликованном на Правительственном портале.
"Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства. Программа действий, принятая Верховной Радой, предусматривает повышение стандартов работы и уровня оплаты труда. Это приоритет", - отметили в Кабинете министров.
Как подчеркивается, учитель - тот, кто закладывает фундамент познания с детства, учитель - не только профессия, а настоящее призвание.
"Успешная страна - та, в которой учителя любят свою работу и получают за нее достойное вознаграждение. Дети - получают качественное образование и рады учиться", - подчеркивается в поздравлении.
Чиновники выразили благодарность учителям за добросовестный повседневный труд.