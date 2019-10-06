Кабмин: Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства

Новости Украины:В правительстве заверяют, что повышение зарплаты учителям остается приоритетом.

Развитие образования и повышение оплаты труда учителей является приоритетом работы правительства.

Об этом говорится в поздравлении Кабмина по случаю Дня учителя, опубликованном на Правительственном портале.

"Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства. Программа действий, принятая Верховной Радой, предусматривает повышение стандартов работы и уровня оплаты труда. Это приоритет", - отметили в Кабинете министров.

Как подчеркивается, учитель - тот, кто закладывает фундамент познания с детства, учитель - не только профессия, а настоящее призвание.

"Успешная страна - та, в которой учителя любят свою работу и получают за нее достойное вознаграждение. Дети - получают качественное образование и рады учиться", - подчеркивается в поздравлении.

Чиновники выразили благодарность учителям за добросовестный повседневный труд.