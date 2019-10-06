"Ваша работа сегодня - будущее государства завтра": Бородянский поздравил педагогов с праздником

Новости Украины:Бородянский подчеркнул, что работа педагога является ключевой на пути к успеху страны.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил, что их работа сегодня - это будущее государства завтра.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Медали и высокие спортивные результаты, гран-при и победы на конкурсах, престижные премии и стипендии... все это - вершина айсберга, в основе которого немного таланта, тяжелый труд и качественное образование. Для меня очевидно, что именно работа педагога является ключевой на пути к успеху", - подчеркнул Бородянский.

По его убеждению, именно от учителя зависит, рассмотрит он талант, или сможет мотивировать ученика к упорной работе и даст необходимые для развития знания.

"Ваша работа сегодня - будущее государства завтра! Поздравляю!", - написал министр.

Как известно, в первое воскресенье октября в Украине традиционно празднуют День работников образования. Праздник установлен согласно указу Президента от 11 сентября 1994 года.