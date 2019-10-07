Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Новости Украины:В день Феклы Заревницы начинает выжигаться сорная трава, а крестьяне молотят хлеб по утрам.

Темны октябрьские ночи, и дни уже не куриными шажками по земле семенят, а лошадиным галопом от восхода да заката проносятся. Не успеешь оглянуться, как ночь за очередным наездником-торопыгой завесу вечерней зари опускает. А по полям в это время начинает зарево костров разливаться, которые мальчишки жгут, сухую траву паля.

Да и на деревенских улицах "свет не переводится", потому что 7 октября повсеместно начинаются хлебные замолотки, и с раннего утра до поздней ночи хозяева для просушки снопов печи в овинах топят.

"Но овин топи, да на Феклу оглядывайся - до беды рукой подать". Сколько крестьянских домов, а то и целых деревень из-за неумелого пользования огнем или по беспечности дотла выгорело. Поэтому 7 октября самостоятельные мужики только людям опытным да мудрым старикам печи топить доверяли. А за молодыми, здоровыми, но по молодости бесшабашными молотильщиками сами присматривали, не забыв угостить их как следует, да и чарочку-другую "для поднятия настроения" поднести. Ведь не что-нибудь - хлебушек молотят, значит будут зимой "Ванюшке калач, а Катюшке - ватрушка". А пока "на Заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам - каши горшок".

С полуночи до утра не смолкали в деревне песни, ошалелая от всеобщей радости ребятня по улицам носилась, целый год потом вспоминая, как запалили огонь в "первом, именинном" овине, как "лохматого хозяина соломы и сена" несговорчивого Овинника задабривали и чем их во дворах угощали.

В день Феклы Заревницы начинает выжигаться сорная трава, а крестьяне молотят хлеб по утрам. В избах топят печи, поскольку становится достаточно холодно. Тем более, необходимо просушить все снопы. Именно на Феклу - 7 октября - в последний раз ходили в лес собирать боровики. Отмечали, что дни уже заканчиваются достаточно быстро, а ночи становятся длинными. В этот период можно было наблюдать багряные зори. Это происходило, поскольку в полях жгли старую траву, и по вечерам постоянно были видны костры. Обычно этим занимались парни-подростки. Сами крестьяне с утра и до ночи топили печи для просушки снопов. Было очень сложно развести огонь в овине, и это, как правило, делал самый опытный и старый мужчина в семье. Говорили, что сушить хлеб - настоящее искусство. Начинали молотить хлеб с того самого зажинного первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Выпекали особый хлеб, который нужно было разделить на всех членов семьи и остатки отдать скотине. Считали, что именно так все приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие.

Молодые девушки 7 октября могли гадать на свое будущее. Например, ночью в слегка открытое окно просовывали пирожок. Если угощение никто не заберет - весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука - брак будет неудачным. Пушистая и теплая ладонь предвещает скорое замужество.

Крестьяне отправлялись на последний сбор боровиков в этом году, предварительно осенив себя крестным знамением, ведь верили, что сейчас с приходом холодов нечистая сила беснуется, а потому, леший может утащить в лес. Детям за грибами ходить запрещали и оставляли их дома.

Верили, что все, что на Феклу завяжешь - никогда не сможешь развязать. Именно поэтому, часто на 7 октября планировали свадебные торжества.

Народные приметы на 7 октября

Обязательно нужно прясть в день Феклы, чтобы удача в домашних делах сопутствовала.

Много желудей на дубе - по приметам, ожидай мягкую зиму и плодородный год.

Если человек родился 7 октября, то его талисманом является агат и яшма.

Гром гремит - зима будет мягкой и малоснежной.

Солнце ярко светит, восходит быстро - жди перемены погоды.

Белка линяет, начиная от хвоста и к голове - скорее всего, зима будет студеной. Если происходит наоборот, примета, что погода будет слякотной, а холода затянутся надолго.