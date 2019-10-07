Клименко: Легализация проституции избавит нас от этой проблемы

Новости Украины:Игорь Клименко заявил, что в случае законодательного решения по легализации проституции избавит украинцев от этой проблемы.

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции в Украине в случае принятия "цивилизованного, законодательного решения" на государственном уровне.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью Левому берегу. "Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – считает он. Что касается легализации легких наркотиков, то, как отметил Клименко, он видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей, потому считает, что украинское общество пока к этому не готово.

А на вопрос о легализации игорного бизнеса в Украине Клименко ответил, что он должен находиться в руках государства и "четко контролироваться".

Клименко был назначен главой Нацполиции 25 сентября.