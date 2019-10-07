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Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана

Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Украина и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности и подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 гг.

Об этом сообщили на сайте Минэкономразвития.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.

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"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе – присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", – цитирует министерство Тараса Качку.

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Украина, Минэкономразвития, ВОИС, Тарас Качка.
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