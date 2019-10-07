Дело об обогащении бывшей главы Госаудитслужбы закрыли

Новости Украины:ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСК) закрыл дело по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой по обвинению в незаконном обогащении, а обвинение в недостоверном декларировании остается.

"7 октября 2019 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда…вынесла определение о закрытии уголовного производства в части, которая касается обвинения по ч. 3 ст. 368-2 УК (незаконное обогащение) в связи с признанием неконституционной указанной нормы Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуре в понедельник.

По информации прокуратуры, для соблюдения права участников производства на апелляционное обжалование этого определения по соответствующему заявлению стороны защиты судьи ВАКС объявили перерыв в заседании.

Вместе с тем, как подчеркивают в САП, экс-глава Госаудитслужбы продолжает обвиняться в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (умышленное недостоверное декларирование).

О дате следующего судебного заседания будут сообщено дополнительно.

Как известно, Гавриловой было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожника (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - информировало НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.