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ВАКС избирает меру пресечения экс-депутату Микитасю

ВАКС избирает меру пресечения экс-депутату Микитасю
15:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокуроры просят поместить Микитася под стражу с возможностью внесения залога в 300 млн гривень.

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в причастности к сделке с обменом недостроя в центре Киева на квартиры для военнослужащих Нацгвардии на окраине столицы.

Прокуроры просят избрать меру пресечения для Микитася в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Адвокаты Микитася заявили, что такой размер залога является слишком высоким ввиду того, что другие фигуранты этого дела вышли под гораздо меньшую сумму залога.

В свою очередь, прокуроры заявляют, что имущественное положение Микитася позволяет ему внести такой залог.

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Следует отметить, что часть судебного заседания будет проходить в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Микитася.

Там будут исследовать записи прослушивания телефонов Микитася, его беседы с родственниками.

Прокуроры не возражали, чтобы записи прослушали в открытом судебном заседании, заявив, что там нет тайны следствия. Однако судья принял сторону адвокатов Микитася.

Кроме того, сторона обвинения в суде сообщила, что дочь экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова Екатерина после обмена земельного участка на квартиры получила фактически бесплатно квартиру от "Укрбуда".

Согласно документам, она получила скидку на приобретение этой квартиры на 60%, однако и оставшиеся 40% она не уплатила. За нее это сделали лица, приближенные к компании "Укрбуд".

14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

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Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертом участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Микитасю в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии.

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Экс-нардеп, Максим Микитась, ВАКС.
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