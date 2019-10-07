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Новая глава Минздрава отчитается за первый месяц работы

Новая глава Минздрава отчитается за первый месяц работы
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Скалецкая ответит на вопросы о первом месяце работы в Минздраве.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ответит на вопросы о первом месяце работы Минздрава.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Приглашаю всех желающих задать мне вопросы, на которые отвечу 11 октября. Вопросы можете оставлять в комментариях к этому сообщению, к тематической публикации на странице Минздрава в facebook или присылать на электронный адрес коммуникационной команды министерства [email protected]", - написал Скалецкая.

Она подчеркнула, что необходимость этого возникла из-за большого резонанса, после того как в министерство зашла новая политическая команда, в том числе и через многочисленные опасения насчет "сворачивания реформы".

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Скалецкая подчеркнула, что за месяц работы новой команде удалось наладить работу, запустить аудит "Охматдета", Национального института рака, ГП "Государственные закупки" и Центра эндокринной системы и перераспределить 1 млрд грн на первичное звено медицинской помощи.

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Минздрав, МОЗ, Зоряна Скалецкая.
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