Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)

Скалецкая: Назначение Диброва заместителем - фейк

Скалецкая: Назначение Диброва заместителем - фейк
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зоряна Скалецкая сделала заявление, что назначение Сергея Диброва своим заместителем ложная информация.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла возможное назначение своим заместителем одесского общественного деятеля, журналиста Сергея Диброва, известного своими антивакцинальными заявлениями.

Об этом Скалецкая написала на своей странице в Фейсбук.

"По социальным сетям и СМИ циркулирует новость о возможном назначении "антипрививочника" Диброва на должность заместителя министра здравоохранения. Это фейк", - написала она.

Министр отметила, что "пакостники ищут по всей стране одиозных лиц, чтобы создавать фейки об их возможном назначении".

Как сообщалось, декларация Диброва была обнародована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции во вторник.

Пациенты хотят увеличение финансирования медуслуг

Дибров является учредителем ОО "Объединение горожан "Большая Одесса" и ОО "Экспертно-аналитическое агентство "Группа 2 мая".

Согласно документу, Дибров задекларировал две квартиры в Одессе площадью 56,1 кв. м и 44,8 кв. м соответственно. Кроме того, он владеет автомобилем Volkswagen Golf Plus 2007 года выпуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Сергей Дибров, Зоряна Скалецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Названы лучшие напитки для здоровья печени
03 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь