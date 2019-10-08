НАПК: четверо экс-депутатов "потеряли" в декларациях почти 90 миллионов

Новости Украины:Недостоверную информацию в декларациях представили народные депутаты Украины Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько.

НАПК по результатам полных проверок деклараций ряда народных депутатов Украины VIII созыва выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, как отмечается, Демчак в декларации за 2016 год отметил недостоверные сведения о средствах, размещенные им на банковских счетах, и номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В общей сложности выявлено нарушений на сумму свыше 71,7 млн гривень, уточнили в ведомстве.

А Березкин, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместа, принадлежащих его жене на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет свыше 14,3 млн гривень, отметили в НАПК.

В ведомстве проинформировали, что Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, он не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых приобрел право собственности на земельные участки. "Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет свыше 3,2 млн гривень", - рассказали в НАПК.

В то же время, Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму свыше 471 тыс. гривень, информируют в антикоррупционном ведомстве.

"Обоснованные заключения о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционного бюро Украины", - заявили в НАПК.

В ведомстве напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса.