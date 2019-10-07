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Адвокат об аресте Пашинского: Планируется его физическое уничтожение

Адвокат об аресте Пашинского: Планируется его физическое уничтожение
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Пашинского опасается, что существует реальная угроза жизни его подзащитного в СИЗО.

Адвокат народного депутата Украины 8-го созыва Сергея Пашинского Андрей Федур утверждает, что безальтернативный арест его подзащитного связан с планируемым физическим уничтожением в Лукьяновском следственном изоляторе.

"Решение для нас ожидаемое, хоть и абсолютно незаконное. Мы его будем обжаловать", - сказал адвокат после оглашения решения суда.

По его словам, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО".

"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - добавил Федур.

Он сообщил, что уже официально обратился в орган досудебного расследования "о немедленном обеспечении мер безопасности, так как есть реальная угроза жизни моего подзащитного".

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Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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Суд, Сергей Пашинский, Андрей Федур.
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