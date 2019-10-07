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Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах

Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
19:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Сергею Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Таким образом, Пашинский взят под стражу до 4 декабря.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает решение о взятии под стражу Пашинского политически ангажированным.

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований – вы в суде это слышали – никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он журналистам в понедельник.

Турчинов убежден, что реакция Пашинского в инциденте "была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей супруги".

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Напомним, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock-19, который, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и. о. главы Администрации Президента.

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Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Сам Пашинский заявил, что считает объявленное ему Государственным бюро расследований подозрение "местью" бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Суд, Сергей Пашинский, Александр Турчинов.
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