"Бежать не собираюсь": Пашинский "предал привет" Портнову

Новости Украины:Пашинский в соцсети сообщил Портнову свое местонахождение.

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, которому накануне полиция объявила о подозрении, уверяет, что не намерен бежать от правосудия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя пост в соцсетях бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, который пообещал значительное денежное вознаграждение за информацию о попытке Пашинского выехать из Киева до момента избрания ему меры пресечения.

"Портнов за моё местонахождение обещает большое денежное вознаграждение. В данный момент нахожусь в офисе на улице Липской. Не сбежал в 2010-м, не сбежал в 2013-м и 2014-м. И сейчас бежать не собираюсь", - написал Пашинский.

В то же время он призвал Портнова перевести "эти деньги в фонды реабилитации украинских воинов".

"Ожидаю фото подтверждения перевода" — добавил экс-нардеп.

Как сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock-19, который, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и. о. главы Администрации Президента.

Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Пашинский заявил, что считает объявленное ему Государственным бюро расследований подозрение "местью" бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.