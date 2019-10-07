Кличко vs Кабмин: в суде назвали дату подготовительного заседания

Новости Украины:Подготовительное заседание по иску Кличко к Кабмину и Гончаруку назначено на 31 октября.

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку, сообщается на сайте суда в понедельник.

"Как известно, истец просит суд признать противоправными действия Кабинета министров Украины о внесении президенту Украины представления от 4 сентября об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства. В то же время, он просит ОАСК отменить представление премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности главы КГГА", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце сентября в ОАСК поступило два иска от Кличко.

"В частности, Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины и главу правительства Алексея Гончарука и просит суд признать противоправными действия КМУ о внесении президенту Украины представления от 4 сентября об увольнении истца с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства. Также в данном иске он просит отменить предложение премьера, датированное 4 сентября, об его освобождении от должности главы КГГА", - информирует пресс-служба.

В другом административном иске, поступившем в ОАСК, истцом указан глава КГГА Кличко, ответчиком - руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, а третьими лицами - Офис президента и Кабмин.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя ОПУ Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации", - информируют в пресс-службе.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.