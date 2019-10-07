Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии

Новости Украины:Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию проанализировать законопроект об обновлении судебной реформы в Украине.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы попросил Венецианскую комиссию проанализировать законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления (№ 1008), которым предусматривается обновление судебной реформы.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право).

"Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил заключение Венецианской комиссии относительно недавних поправок в законодательную базу в Украине, регулирующих деятельность Верховного суда и судебные органы самоуправления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления (№ 1008).

Законопроектом вносится ряд существенных изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

Так, предлагается упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, в частности ввести новый порядок формирования ВККС, согласно которому назначение на должности 12 членов комиссии будет осуществляться ВСП по результатам конкурса.

Среди прочего, вносятся изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно судейского вознаграждения. Предлагается определить, что оно устанавливается по единым правилам для всех судей, независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

Предложенные законопроектом изменения также касаются сферы применения закона "Об очистке власти". В частности, предлагается расширить категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации).

3 октября Совет Европы выразил беспокойство по поводу законопроекта о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления.

В частности, в письме к министру иностранных дел Вадиму Пристайко генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что этим проектом закона предлагаются масштабные изменения, которые "могут существенно повлиять на независимость судебной системы. В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры".