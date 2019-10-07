Ринкевичс: Санкции ЕС должны быть сохранены и продолжены

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Европейский Союз должен сохранять введенные против России санкции до полного выполнения ею Минских договоренностей.
Об этом Ринкевичс заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.
"Имплементация Минских договоренностей будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Евросоюза. Мой украинский коллега рассказал мне о видении украинского правительства, в каком порядке это должно быть имплементировано в "нормандском формате". Я хочу сказать, Латвия всегда поддерживала Украину и мы намерены делать это и в будущем. Я действительно вижу позитивные шаги, которые делаются сейчас... Но мы не увидели полной имплементации Минских договоренностей, поэтому мы считаем, что все санкции, введенные Европейским Союзом, должны быть сохранены и продолжены", - сказал Ринкевичс.
Он выразил надежду, что недавно начавшийся политический процесс приведет к определенному прогрессу, но, по его мнению, для полного выполнения Минских договоренностей предстоит еще многое сделать.
14 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко.