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Ринкевичс: Санкции ЕС должны быть сохранены и продолжены

Ринкевичс: Санкции ЕС должны быть сохранены и продолжены
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление, что ЕС должен сохранить санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Европейский Союз должен сохранять введенные против России санкции до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом Ринкевичс заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"Имплементация Минских договоренностей будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Евросоюза. Мой украинский коллега рассказал мне о видении украинского правительства, в каком порядке это должно быть имплементировано в "нормандском формате". Я хочу сказать, Латвия всегда поддерживала Украину и мы намерены делать это и в будущем. Я действительно вижу позитивные шаги, которые делаются сейчас... Но мы не увидели полной имплементации Минских договоренностей, поэтому мы считаем, что все санкции, введенные Европейским Союзом, должны быть сохранены и продолжены", - сказал Ринкевичс.

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Он выразил надежду, что недавно начавшийся политический процесс приведет к определенному прогрессу, но, по его мнению, для полного выполнения Минских договоренностей предстоит еще многое сделать.

14 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко.

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Все по теме:

ЕС, Латвия, Вадим Пристайко, Эдгар Ринкевичс, МИД Латвия.
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