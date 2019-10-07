Пристайко: В планах Зеленского посетить Латвию

Новости Украины:Вадим Пристайко глава МИД Украины заявил, что в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию.

Президент Украины планирует официальный визит в Латвию,об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадими Пристайко.

"Мы сейчас планируем визит президента в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", - заявил Пристайко, в понедельник в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Эдгарс Ринкевичес глава МИД Латвии прибыл в Украину с официальным визитом, где проведет встречи с представителями Украины.

На протяжении нескольких дней Ринкевичес планирует посетить Латвийский сквер и открыть Консульство Латвии в Украине.