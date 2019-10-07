В "Слуге народе" считают, что "формулы Штаймайера" не стоит бояться

Новости Украины:По словам Богдана Яременко, Украина должна пройти путь реализации Минских соглашений до конца.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") считает, что Украина должна до конца пройти путь реализации Минских договоренностей.

"Мы должны пройти этот путь минских договоренностей, от которых мы не можем отказаться. Чтобы не очутиться один на один с Россией, мы должны пройти этот путь до конца, и мы его пройдем. Возможно, мы ничего не приобретем, но поверьте мне - мы ничего и не потеряем", - заявил Яременко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что мирные переговоры не должны проходить за счет принесения в жертву принципиальных позиций.

"Но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, говорить о капитуляции - она уже произошла больше, чем было, уже никто не допустит...", - отметил Яременко.

При этом, по мнению главы парламентского комитета, отказ от мирных переговоров приведет к изоляции Украины.