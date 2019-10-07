Яременко: Мы не можем отказаться от своих слов

Новости Украины:Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что Украина без последствий не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера".

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Об этом рассказал глава Комитета парламента по международным отношениям, народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина. "Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", – сказал он. Яременко отметил, что письмо Леонида Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартину Сайдику не является обязывающим, однако показывает определенную позицию. "И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", – подчеркнул Яременко.

Он добавил, что в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.

6 октября в Киеве и ряде других городов прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера".