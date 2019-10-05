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Корниенко сообщил, что "Слуга народа" может стать партией европейского типа

Корниенко сообщил, что "Слуга народа" может стать партией европейского типа
23:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко: Мы стремимся построить партию европейского типа.

В "Слуге народа" нацелены построить партию европейского типа и заявляют, что не делают упор на количественные цели при формировании партийной структуры.

"Мы здесь решили "спешить медленно", ставить не количественные, а качественные цели. В том числе ставить качественные цели по превращению в партию европейского типа. Чтобы это была системная работа, а не организация под выборы", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что партия не давала разрешение на формирование фракций "Слуга народа" в местных советах.

"У нас нет формальной цели – создать 1000 ячеек партии до 1 декабря. У нас есть экспертиза по партстроительству в стране. Я понимаю, чем это обычно заканчивается. В любую партию власти перебегали все, кто возможно: из прошлых, позапрошлых", - сказал политик.

По его словам, в "Слуге народа» намерены сформировать структуру, которая будет включать партийный хаб в каждой области, где будет проходить прием граждан, предоставление юридических консультаций.

При этом через такие хабы в "Слуге народа" планируют воплощать три своих проекта по стране.

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Речь идет о Центре обучения и развития – образовательный проект, аналогичный тому, который реализовали в Трускавце для представителей "Слуги народа", избранных народными депутатами.

Кроме того, в партии готовят запуск Центра политических решений, который будет формировать повестку по проблематике, актуальной для каждого конкретного региона. Третий проект будет касаться нового формата взаимодействия с третьим сектором.

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Партия, Фракция, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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