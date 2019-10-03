Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру

Новости Украины:В "Слуге народа" рассказали, кто вероятнее всего возглавит партию вместо Разумкова.

Новым главой "Слуги народа" может стать первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии.

Как сообщила народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, ныне Корниенко – "наиболее вероятный вариант", передает "Обозреватель".

Она напомнила, что действующий глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на должность спикера Верховной Рады. По ее словам, во фракции сейчас обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос, может ли возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: "Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант".

Пидласа признала, что "не слышала" о том, чтобы назывались еще какие-нибудь фамилии, кроме Корниенко. Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

"Арахамия же является главой фракции, и он остается им, здесь никаких изменений не ожидается", – заверила депутат.