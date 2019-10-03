Скачать
Четверг, 03.10.2019
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Дело Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру

Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
06:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В "Слуге народа" рассказали, кто вероятнее всего возглавит партию вместо Разумкова.

Новым главой "Слуги народа" может стать первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии.

Как сообщила народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, ныне Корниенко – "наиболее вероятный вариант", передает "Обозреватель".

Она напомнила, что действующий глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на должность спикера Верховной Рады. По ее словам, во фракции сейчас обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос, может ли возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: "Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант".

Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа

Пидласа признала, что "не слышала" о том, чтобы назывались еще какие-нибудь фамилии, кроме Корниенко. Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

"Арахамия же является главой фракции, и он остается им, здесь никаких изменений не ожидается", – заверила депутат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

"Слуга народа", Дмитрий Разумков, Роксолана Пидласа, Александр Корниенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
03 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
04 Генк 0:0 Наполи: события матча
05 Экс-посол США в Украине: Россия может попытаться "творить мир"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Впереди еще много шагов&quot;: Меркель подтвердила встречу &quot;нормандского формата&quot;
Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: луковый пирог
Рецепт дня: луковый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь