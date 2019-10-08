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Заместитель командира базы боеприпасов погорел на взятке

Заместитель командира базы боеприпасов погорел на взятке
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ВСУ получил взятку от бывшего военнослужащего воинской части за то, что не будет инициировать служебного расследования по факту недостачи военного вещества.

Заместитель командира по материально-техническому обеспечению 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов неправомерной требовал у бывшего военнослужащего этой базы 15 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что майор ВСУ получил взятку от бывшего военнослужащего этой же воинской части за то, что не будет инициировать служебного расследования по факту недостачи военного вещевого имущества, которое было закреплено за прапорщиком в период службы, и непривлечения его к материальной ответственности", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, заместителю командира артиллерийской базы боеприпасов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В суд также направлено ходатайство об избрании офицеру меры пресечения.

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Взятка, ВСУ, Военная часть, Заместитель командира.
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