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Загороднюк напомнил, что разведение войск возможно только после 7 дней "тишины"

Загороднюк напомнил, что разведение войск возможно только после 7 дней "тишины"
06:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу же вернуться обратно.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, что разведение войск на двух определенных участках фронта на Донбассе возможно только в случае, если ему будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня. Об этом передает пресс-служба Минобороны.

"Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, министр обороны Украины в очередной раз подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение не менее семи суток", – говорится в сообщении.

Министр также отметил, что после завершения процесса разведения контроль за демилитаризованной зоной должны осуществлять сотрудники Национальной полиции Украины.

Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу же вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в минских соглашениях, их было нанесено еще в 2014 году.

Климкин: Украина должна предложить стратегию разрешения конфликта на Донбассе

Как ранее сообщало агентство, министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак посетили район проведения ООС и пообщались с жителями Золотого на Луганщине, где планируется разведение войск.

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Донбасс, Министр обороны Украины, Новости Донбасса, Украинские военные, Разведение войск, Андрей Загороднюк.
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