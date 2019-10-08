Климкин: Украина должна предложить стратегию разрешения конфликта на Донбассе

Новости Украины:Павел Климкин считает, что сейчас нет диалога с обществом, а любое решение должно быть принято всем обществом.

Экс министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что единственный выход для Украины из нынешней сложной ситуации – предложить свою стратегию решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

"Я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы действительно находимся в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: «Будет или так – и мы готовы об этом разговаривать, или мы сдаваться не будем». И это общество поддержит», - сказал Климкин.

Комментируя воскресные акции под лозунгом «Нет капитуляции», он отметил, что сейчас нет диалога с обществом, а любое решение должно быть принято всем обществом.

"Если оно не принято всем обществом – сегодня я ответственно говорю, это очень больно говорить – лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти «отеки» внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно", - отметил эксминистр.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Как заявил Зеленский, в новом законе не пересекут никакой "красной линии", и "не будет никогда никакой капитуляции".

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этой "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена такая часть Минских соглашений. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса. Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах страны 1 и 6 октября.