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Прокуратура подозревает экс-нардепа в присвоении средств "УкрСиббанка"

Прокуратура подозревает экс-нардепа в присвоении средств "УкрСиббанка"
10:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Одному из бывших депутатов сообщено о подозрении в рамках уголовного дела относительно "УкрСиббанка".

Прокуратура Киева в рамках уголовного производства о завладении средств АО "УкрСиббанк" сообщила о подозрении народному депутату Украины IV-VIII созывов.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в 2008-2018 годах, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

По результатам следствия экс-нардепу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет право или освобождает от обязанностей).

Прокуратура Киева объявила бывшего нардепа в розыск

В столичной прокуратуре напомнили, что ранее в рамках данного уголовного производства сообщено о подозрении генеральному директору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ЧП "Импульс-В" (директору и учредителю) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

В сообщении не указана фамилия подозреваемого. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрие Святаше (группа "Видродження").

Ранее сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило, что двое нардепов - Дмитрий Святаш и Ярослав Дубневич - реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.

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Киев, Прокуратура, УкрСиббанк, Дмитрий Святаш, АИС.
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