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НАПК составило протоколы на двух нардепов

НАПК составило протоколы на двух нардепов
12:23 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: nazk_gov

Новости Украины: НАПК разоблачило нардепов Дмитрия Святаша и Ярослава Дубневича, которые имели конфликт интересов, реализуя свои полномочия.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило, что двое нардепов - Дмитрий Святаш и Ярослав Дубневич - реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, по выявленным фактам составлены протоколы об админнарушении по ч.2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) и направлены в суд.

Наказание по уазанной статье предполагает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, при условии совершения действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов - штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По данным НАПК, информация о нарушениях нардепами поступали от журналистов, общественных организаций и активистов.

В частности речь шла о наличии конфликта интересов при подписании депутатами конституционного представления от 10 июля 2018 г. о несоответствии Конституции отдельных положений УПК Украины и закона, который определяет полномочия АРМА.

"НАПК собрало доказательства, подтверждающие, что депутаты имеют личную заинтересованность в рассмотрении судом такого представления. Установлено, что правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование уголовного производства по факту присвоения кредитных средств АО "УкрСиббанк", изготовление и использование поддельных документов. В рамках расследования был наложен арест и передано в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий, в частности ООО "Легалплейс" и ООО "Укрбизнес ЛТД", учредителем которых является два юридических лица: ООО "ФАВ-Украина" и компания "Файмарк Рисорсиз Корп", Панама", - сообщили в НАПК.

Конечным бенефициарным владельцем ООО "ФАВ-Украина" является мать Дмитрия Святаша.

Также установлено, что депутату выдавались доверенности, согласно которым он является полномочным представителем другой компании - "Файмарк Рисорсиз Корп", учредителя ООО "Легалплейс" и ООО "Укрбизнес ЛТД", наделен полномочиями руководителя, неоднократно принимал участие в общих собраниях участников этих обществ и в принятии решений, которые касались деятельности указанных обществ.

За месяц НАПК установило 224 нарушений в сфере предотвращения коррупции

"Относительно Дубневича было установлено, что в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м. природного газа НАК "Нафтогаз Украины" был наложен арест и передано в управление АРМА целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" , принадлежащие ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО НПП "Энергия-Новояворовск", конечным бенефициарным владельцем которых является непосредственно депутат", - говорится в сообщении.

Установленные обстоятельства свидетельствуют, что Святаш и Дубневич совершили действия и приняли решение в условиях реального конфликта интересов: пользуясь предоставленными им депутатскими полномочиями относительно права на конституционное представление, вместе с другими народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд с конституционным представлением, в отношении которого у них есть частный интерес, заявили в НАПК.

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Коррупция, Дмитрий Святаш, Ярослав Дубневич, НАПК.
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