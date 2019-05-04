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За месяц НАПК установило 224 нарушений в сфере предотвращения коррупции

За месяц НАПК установило 224 нарушений в сфере предотвращения коррупции
02:43 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАПК составило 168 протоколов об административных правонарушениях.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в апреле 2019 года установило 224 нарушения законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции в апреле 2019 г. установило 224 нарушения законодательства в сфере предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

НАПК составило 168 протоколов об административных правонарушениях, утвердило 37 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией, а также направило 19 предписаний. Уточняется, что из них 13 предписаний внесены с требованием устранить нарушения законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, других нарушений Закона; 6 предписаний - по результатам проверок госорганов.

Кроме того, как отмечают в НАПК, в апреле была начата полная проверка 320 деклараций и утверждено 166 решений о результатах полных проверок деклараций. По результатам проверок в 8 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также были установлены признаки умышленного непредставления 29 деклараций.

В свою очередь, за нарушение сроков представления деклараций было составлено 19 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 16 админпротоколов, 1 админпротокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов.

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Также НАПК составило 37 админпротоколов за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. За нарушение порядка представления отчета политической партии НАПК направило в суд 13 админпротоколов за нарушение порядка предоставления и за получение взноса в пользу политпартии - 80 админпротоколов.

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Законодательство, Коррупция, Нарушения, Апрель, НАПК.
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