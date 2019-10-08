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Церковь Греции рассмотрит "украинский вопрос"

Церковь Греции рассмотрит "украинский вопрос"
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:12 октября, на внеочередном соборе патриархов Церкви Греции рассмотрят тему автокефальной церкви Украины.

Внеочередной собор иерархов Церкви Греции 12 октября рассмотрит вопрос "Информация об автокефальной церкви Украины".

Об этом сообщил пресс-секретарь Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.

"Внеочередной собор иерархов Церкви Греции 12 октября, в субботу, рассмотрит тему "Информация об автокефальной церкви Украины". 7 октября 2019 года Блаженнейший архиепископ афинский и всей Эллады Иероним II подписал соответствующее распоряжение", - написал Зоря.

По словам Зори, очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции состоится на этой неделе в Афинах и закончится 11 октября. Зоря уточнил, что среди перечня тем заседания нет ни одной темы, связанной с Украиной, но уже 12 октября глава собора, предстоятель Церкви Греции архиепископ Иероним, созывает внеочередное заседание. Там иерархи и рассмотрят "украинский вопрос".

Зоря также напомнил, что в конце августа священный Синод Элладской православной церкви подтвердил каноничность предоставления Православной церкви Украины автокефалии и предоставил право архиепископу афинскому решить вопрос о ее признании.

"Следует ожидать, что такую же поддержку вопрос получит и от собора иерархов Церкви Греции", - добавил Зоря.

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Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Впоследствии Томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Синод Элладской православной церкви, который состоялся 26-28 августа, подтвердил каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины.

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Церковь, УПЦ, Евстратий Зоря, Томос, Церковь Греции, Синод Элладский.
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