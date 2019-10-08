МВД намерено за три года обеспечить пограничников патрульными катерами

Новости Украины:МВД хочет обеспечить ГПСУ новыми катерами. 25% из них планируют построить в Украине.

Министерство внутренних дел в ближайшие три года планирует обеспечить Государственную пограничную службу 20 новейшими патрульными катерами, 25% из которых будут построены в Украине по современным технологиям судостроения, заявил глава МВД Арсен Аваков на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, министр напомнил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники.

Аваков также отметил, что МВД на 2020 год планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.

Кроме того, министр сообщил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

В ходе встречи стороны обсудили проект бюджета МВД на 2020 год, развитие единой авиационной системы, развитие охраны морских границ, программу льготного финансового лизинга для спасателей и полицейских. В ведомстве напоминают, что за первые полгода работы лизинговой программы сотрудники МВД получили 700 квартир.

"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", - сказал Аваков.