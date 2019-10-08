Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра

Новости Украины:В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет.

Синоптики прогнозируют перемещение на северно-западную часть Украины более теплой и влажной воздушной массы. Остальная территория страны будет покрыта холодным воздухом, который постепенно будет отступать на Восток.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

На Западе, а также в Житомирской области днем стоит ожидать небольшой дождь. Также непогода придет и в большинство северных областей. Остальная территория - без осадков.

Карта осадков 9 октября

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 9 октября

Прогноз погоды на среду , 9 октября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, небольшой дождь

Львов – +13...+15, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +12..+14, небольшой дождь

Черновцы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Луцк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Ровно – +10...+12, небольшой дождь

Житомир – +10...+12, небольшой дождь

Винница – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Одесса – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Николаев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Херсон – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +9...+11, небольшой дождь

Сумы – +7...+9, небольшой дождь

Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Днепр – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Харьков – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Киев – +10...+12, небольшой дождь

Погода 9 октября

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет "бабье лето". Скорее всего оно начнется в воскресенье, 13 октября.

Народный прогноз погоды

Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье.

Если температура воздуха постоянна в течение дня — ненастье сохранится.

Закат желтый, золотистый или розовый — к хорошей погоде.

Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу.

Когда грач улетит, тогда и снег пойдет.