Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра

Синоптики прогнозируют перемещение на северно-западную часть Украины более теплой и влажной воздушной массы. Остальная территория страны будет покрыта холодным воздухом, который постепенно будет отступать на Восток.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
На Западе, а также в Житомирской области днем стоит ожидать небольшой дождь. Также непогода придет и в большинство северных областей. Остальная территория - без осадков.
Карта осадков 9 октября
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 9 октября
Прогноз погоды на среду , 9 октября, по Украине:
Ужгород – +16...+18, небольшой дождь
Львов – +13...+15, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +12..+14, небольшой дождь
Черновцы – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Луцк – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Ровно – +10...+12, небольшой дождь
Житомир – +10...+12, небольшой дождь
Винница – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Одесса – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Николаев – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Херсон – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +9...+11, небольшой дождь
Сумы – +7...+9, небольшой дождь
Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Днепр – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Харьков – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Киев – +10...+12, небольшой дождь
Погода 9 октября
Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.
В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет "бабье лето". Скорее всего оно начнется в воскресенье, 13 октября.
Народный прогноз погоды
Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье.
Если температура воздуха постоянна в течение дня — ненастье сохранится.
Закат желтый, золотистый или розовый — к хорошей погоде.
Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу.
Когда грач улетит, тогда и снег пойдет.