"Оружие и безопасность - 2019": Загороднюк встретился с главой Минобороны Молдовы

Новости Украины:Главы оборонных ведомств Украины и Молдовы провели встречу на полях выставки "Оружие и безопасность - 2019".

Сегодня, 8 октября, во время проведения XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2019", глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк провел встречу с коллегой из Республики Молдова Павелом Войку.

Министр обороны Украины поздравил Войку по случаю участия в выставке и проинформировал иностранных коллег касаемо важности проведения подобных мероприятий, ежегодного расширения спектра представленной на выставке продукции и увеличения количества участников и уважаемых гостей в стенах Международного выставочного центра.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Особенное внимание было уделено сотрудничеству в военной и военно-технической сферах.

Также Загороднюк подчеркнул, что украинская сторона приветствует участие подразделений Молдовы в совместных военных учениях на территории Украины.