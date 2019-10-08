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"Оружие и безопасность - 2019": Загороднюк встретился с главой Минобороны Молдовы

"Оружие и безопасность - 2019": Загороднюк встретился с главой Минобороны Молдовы
18:04 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Новости Украины:Главы оборонных ведомств Украины и Молдовы провели встречу на полях выставки "Оружие и безопасность - 2019".

Сегодня, 8 октября, во время проведения XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2019", глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк провел встречу с коллегой из Республики Молдова Павелом Войку. 

Министр обороны Украины поздравил Войку по случаю участия в выставке и проинформировал иностранных коллег касаемо важности проведения подобных мероприятий, ежегодного расширения спектра представленной на выставке продукции и увеличения количества участников и уважаемых гостей в стенах Международного выставочного центра. 

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

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Особенное внимание было уделено сотрудничеству в военной и военно-технической сферах. 

Также Загороднюк подчеркнул, что украинская сторона приветствует участие подразделений Молдовы в совместных военных учениях на территории Украины. 

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Молдова, Минобороны, Андрей Загороднюк, Павел Войку, Оружие и безопасность 2019.
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