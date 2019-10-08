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Мера пресечения Грымчака продлена: подробности

Мера пресечения Грымчака продлена: подробности
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Суд продлил арест Грымчака до 14 ноября.

Печерский районный суд Киева продлил до 14 ноября меру пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку, сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Грымчака оставили под стражей!", - написала она на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщили в Генпрокуратуре, арест Грымчаку продлен до 14 ноября.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

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По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение по "делу Грымчака".

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Киев, Суд, Юрий Грымчак.
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