Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии

Новости Украины:Елена Зеленская будет продвигать проекты по улучшению детского питания

Супруга Президента Елена Зеленская планирует поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и продвигать проекты по улучшению детского питания.

Об этом она заявила во вторник во время выступления на открытии XIV Конгресса педиатров Украины на тему "Актуальные проблемы педиатрии", сообщает сайт главы государства.

В своем выступлении Елена Зеленская подчеркнула, что как супруга Президента планирует особо поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью грядущих поколений.

В частности, она сообщила, что будет продвигать проекты по улучшению детского питания и внедрению здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям с целью изменений в системе школьного питания, - министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча состоялась в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень интересна для всех. Мы уже имеем первый план действий", - сказала первая леди.

Супруга главы государства выразила надежду на поддержку педиатров в популяризации идеи здорового питания для детей среди родителей и пациентов.

Также первая леди обратила внимание на важность психологического комфорта и поддержки детей во время лечения.

Так, она отметила, что лечение невозможно без эмоциональной составляющей, контакта и оптимистического взгляда - особенно когда речь идет о детях.

"Как понять, что твое существование в обществе необходимо? Мне кажется, только врач может сказать себе в любой день своей жизни, что прожил его не зря. Ежедневно каждый из вас или спасает жизни, или помогает избавиться от боли", - отметила Зеленская.

В то же время директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии Юрий Антипкин призвал разработать вместе с супругой Президента программу профилактической поддержки детей и реализовать этот план под ее патронатом.