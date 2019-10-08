Чумак: Дело Саакашвили передано для расследования в ГБР

Новости Украины:Расследовать дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет ГБР.

Уголовное производство по заявлению экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году будет расследовать Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

"Чтобы даже никто не подумал о конфликте интересов, дело зарегистрировано... (первым замгенпрокурора – ред.) Виталием Касько, оно передано для расследования в ГБР, а процессуальное руководство будет вести подразделение, которое подчинено уже сегодня (замгенпрокурора Виктору – ред.) Трепаку", - сказал Чумак в интервью радио НВ. Так он прокомментировал регистрацию Главной военпрокуратурой дела по заявлению Саакашвили в контексте заверения в том, что подчиненное ему ведомство впредь не будет расследовать несвойственные ему дела.

В понедельник, 7 октября, Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о похищении и насильственных действиях в отношении него и незаконном его перемещении через госграницу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.