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Против Саакашвили открыли производство: подробности

Против Саакашвили открыли производство: подробности
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуратура открыла производство по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу.

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году, сообщает Главная военная прокуратура.

"В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаэла Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконно его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 20018 года", - говорится в сообщении прокуратуры на странице в Фейсбуке.

"В соответствии с указанным заявлением открыто уголовное производство", - сообщает Главная военная прокуратура.

Как известно, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

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Украина, Одесса, Прокуратура, Грузия, Михаил Саакашвили.
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