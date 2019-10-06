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Она возвращается: Супрун решила заняться просветительской деятельностью
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Супрун продолжит развивать культуру здоровой дискуссии.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун инициирует создание в Украине мощного независимого аналитического центра.

Об этом она написала на странице в Facebook по результатам поездки в США.

"В Соединенных Штатах была на встречах в нескольких аналитических центрах, где говорили о совместных проектах не только в сфере здравоохранения, но и национальной безопасности и культуры. Но будем обращать внимание и на то, что происходит в правоохранительной и судебной системе. Ибо если они не работают, то в стране не может работать почти ничего, в том числе и в медицине. Хотим создать в Украине мощный независимый аналитический центр, чтобы анализировать внедряемую политику и давать экспертные советы власти и гражданскому обществу", - написала Супрун .

Она отметила, что есть много работы в сфере просвещения.

"Поэтому хотим продолжить нашу традицию государственных коммуникаций здорового человека, и развивать свою коммуникационную платформу. В нашем обществе надо развивать культуру здоровой дискуссии и здоровой критики. Надо, чтобы кто-то нарушал темы, о которых некому говорить или просто нет времени. Поэтому скоро I `ll be back", - отметила Супрун.

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Она добавила, что летала в США, чтобы лично поблагодарить партнеров Украины и доноров, которые помогали реализовать и поддерживали трансформацию системы здравоохранения.

"На этих встречах говорили и о том, что можем сделать, чтобы результаты нашей совместной работы не были потеряны, а изменения, которых украинцы так ждут, продолжались. Мы с командой сделали все возможное, чтобы переход власти и передача дел в министерстве состоялись максимально цивилизованно, а система продолжила работать в штатном режиме", - отметила Супрун.

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По ее словам, очень важно, чтобы новое правительство не только сохранило то, что уже сделано, но и само сделало больше предшественников, поскольку имеет для этого все условия - лояльность Рады, парламентского комитета и Офиса Президента.

"А что касается нас, то, как и говорила, никуда не исчезаем и продолжаем работать в пользу украинцев. Оказывается, это можно делать и без должности", - подытожила Супрун.

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Украина, Ульяна Супрун, Аналитический центр.
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