Биденко: туризм и продвижение - это точка роста, с которой необходимо работать МКМС

Новости Украины:Эксперты обсудили тенденции в мировом секторе туризма и путешествий, а также о будущем туристической отрасли в Украине.

Для Министерства культуры, молодежи и спорта туризм и продвижение Украины - это точка роста, с которой необходимо качественно и эффективно работать. Об этом заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время панельной дискуссии «Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы», сообщает пресс-служба министерства.

«Для Министерства культуры, молодежи и спорта туризм и продвижение Украины - это точка роста, с которой необходимо качественно и эффективно работать. Потенциал для развития огромный, и в ближайшее время мы начнем его реализовывать», - сказал Биденко.

Он поделился наработками Министерства информационной политики в продвижении Украины в мире с брендом Ukraine NOW и рассказал о своем видении роли новосозданного министерства по туризму.

Масштабный туристический форум INSIDE TRAVEL INDUSTRY объединил всех заинтересованных в развитии туризма - участников индустрии, авиакомпании, представителей власти, международных экспертов, гостей из 20 стран мира.