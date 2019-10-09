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Среда, 09.10.2019
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Биденко: туризм и продвижение - это точка роста, с которой необходимо работать МКМС

Биденко: туризм и продвижение - это точка роста, с которой необходимо работать МКМС
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Эксперты обсудили тенденции в мировом секторе туризма и путешествий, а также о будущем туристической отрасли в Украине.

Для Министерства культуры, молодежи и спорта туризм и продвижение Украины - это точка роста, с которой необходимо качественно и эффективно работать. Об этом заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время панельной дискуссии «Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы», сообщает пресс-служба министерства.

«Для Министерства культуры, молодежи и спорта туризм и продвижение Украины - это точка роста, с которой необходимо качественно и эффективно работать. Потенциал для развития огромный, и в ближайшее время мы начнем его реализовывать», - сказал Биденко.

Он поделился наработками Министерства информационной политики в продвижении Украины в мире с брендом Ukraine NOW и рассказал о своем видении роли новосозданного министерства по туризму.

Верланов рассказал, кто попадет в "зону особого внимания" налоговой

Масштабный туристический форум INSIDE TRAVEL INDUSTRY объединил всех заинтересованных в развитии туризма - участников индустрии, авиакомпании, представителей власти, международных экспертов, гостей из 20 стран мира.

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Министерство культуры, Артем Биденко, МКМС.
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