Приметы и обряды на 9 октября - День апостола Иоанна Богослова

Новости Украины:В этот день Православная церковь почитает память евангелиста и одного из двенадцати апостолов, единственного из них, умершего своей смертью – Иоанна Богослова.

Традиции на 9 октября

В этот день судили о предстоящей погоде. Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то скоро зима ляжет.

Иван Богослов - наставник живописцев, иконного дела. Он же почитался за Божьего странника, поскольку последовал за Спасителем на Голгофу. Поэтому именно к нему надо было обращаться за покровительством в дальней дороге.

Считалось, что пути, пролагаемые людьми, особенно дороги с перекрестками, открыты для самых разнообразных сил. На них обитает нечистая сила, покойники, погибшие без церковного покаяния, черти, ведьмы, это их излюбленные пространства, одновременно и пути в иной мир. На дорогах и перекрестках нечистые пляшут, играют по ночам, морочат и пугают припозднившихся путников. Поэтому люди, оказывающиеся в дороге (особенно после захода солнца), должны быть осмотрительны.

Особенно опасно оказаться в такой ситуации излюбленным жертвам нечистой силы - пьяным. От недобрых встреч должен уберечь такой заговор: "Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из ворот в ворота, в чистое поле, к Окиян-морю. На Окияне-море стоит золот стул; на золоте стуле сидит Николай, держит золот лук, натягивает шелковую тетивку, накладывает каленую стрелу, станет уроки и призоры, станет стрелять отцеву думу и материну думу, и братьев думы, всех людей думы, желтучий, гнетучий и жомучий: от девки-черноголовки, от стрешного и поперешного! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Приметы на 9 октября

Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима.

Дождь со снегом - в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный.

Тетерева стоят на верхушках деревьев - к ясной погоде.

После долгого затишья подул ветер - будут дождь или снег.

Если солнце садится в белесоватую мутную тучу - будет ненастье.

Если температура воздуха постоянна в течение дня - ненастье сохранится.

Закат желтый, золотистый или розовый - к хорошей погоде.

Звезды яркие - к хорошей погоде, тусклые - к дождю или снегу.

Когда грач улетит, тогда и снег пойдет.

Листопад прошел быстро - скоро наступит стужа и зима будет суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях - зима будет короткая, с несильными морозами.