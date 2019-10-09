"Мак-2019": в Нацполиции заявляют об изъятии наркосырья на миллиарды гривень

Новости Украины:В Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины заявляют о рекордных результатах операции.

Полицейские во время операции "Мак-2019", проходившей с мая по октябрь, изъяли наркосырья на миллиарды гривень.

В течение летне-осеннего сезона правоохранители выявили 375 га незаконных посевов наркосодержащих растений.

Также за время отработки не допущено утечки на нелегальный наркорынок 358 млн кустов наркосырья, что в 170 раз превышает прошлогодний результат. Прибыль преступников от сбыта такого количества наркосырья составила бы миллиарды гривен.

Так, в августе в Полтавской области разоблачили преступную группу с признаками организованности. Ее участники посеяли и вырастили рекордный незаконный посев мака в количестве около 345 млн растений на площади 234 га.

В сентябре на Прикарпатье полиция разоблачила организованную преступную группу, которая в специально оборудованных теплицах площадью 4 га на промышленном уровне незаконно выращивала элитные сорта конопли. У злоумышленников изъято почти 90 тыс. растений конопли и более 1 тонны готового каннабиса стоимостью более 10 млн гривен. На "черном рынке" стоимость конопли, которую можно было бы изготовить из выявленных растений, составляет более 50 млн евро.

Всего в результате проведения операции "Мак" начато 1 тыс. 863 уголовных производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли). В 63% уголовных производств правонарушителям уже сообщено о подозрении.

Также отмечается, что третий год подряд для выявления незаконных посевов наркосодержащих растений, расположенных в труднодоступных местах или замаскированных среди других сельхозкультур, полиция использует беспилотники.