Около половины переселенцев могут вернуться домой

Новости Украины:Чуть больше трети внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться на Донбасс и в Крым после деоккупации этих территорий.

22% внутренне перемещенных лиц планируют вернуться на место проживания до перемещения после завершения конфликта, еще 21% допускают такую возможность в будущем, а 36% - не намерены возвращаться, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Согласно отчету, еще 1% опрошенных утверждают, что намерены вернутся в ближайшее время, 19% - затруднились с ответом, 1% - не ответили на вопрос.

Отмечается, что намерения не возвращаться наблюдаются больше у тех, кто на данный момент проживает дальше от неподконтрольных Украине территорий. Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

Среди причин, по которым переселенцы посещают неподконтрольные территории после перемещения, названы: посещение и содержание жилья (74%), посещение друзей или семьи (52%), перевозка имущества (21%), особые события, такие как свадьба и похорон (10%), исследование возможности возвращения (4%), операции с имуществом - продажа, аренда (3%), другое (1%), не ответили на вопрос 1%.

В то же время, среди причин, по которым переселенцы не посещают неподконтрольные территории после перемещения: опасность для жизни (47%), отсутствие необходимости (33%), отсутствие финансовых возможностей (23%), здоровье (16%), политические мотивы (17%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (9%), другое (2%), а 5% - не ответили на вопрос.

Наиболее существенными проблемами посещения неподконтрольных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые расходы и недоступность транспортного сообщения.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены телефонным интервьюированием, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Ранее сообщалось, более трети опрошенных внутренне перемещенных лиц утверждают, что средств им хватает только на питание, еще 10% вынуждены экономить даже на этом

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.