Система "Электронный комитет" сломалась на третьем голосовании

Новости Украины:Система "Электронный комитет" провалила свой первый рабочий день в Комитете Верховной Рады.

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства похвастались, что первыми ввели систему "электронный комитет", но она сразу же дала сбой.

Как передает корреспондент, сегодня на заседании Комитета по вопросам госвласти его председатель Андрей Клочко отметил, что они первыми ввели систему "электронный комитет".

После этого состоялось два голосования с помощью этой системы. Однако уже на третьем голосовании произошел сбой в работе системы и не было возможности голосовать с ее помощью.

Поэтому депутаты, присутствовавшие на заседании комитета, голосовали по старинке, то есть путем поднятия рук.