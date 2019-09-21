КиУ составил рейтинг "почти не голосовавших" депутатов Верховной Рады

Новости Украины:Комитет избирателей Украины за период проведения 15 пленарных заседаний подсчитал количество депутатов, пропустивших более 90% голосований.

С начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Об этом сообщили в общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Из этих 17-ти депутатов 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - группы "За будущее", 1 - ВО "Батькивщина".

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Эти народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях таковы: Давид Арахамия ("Слуга народа", 79%), Бойко (ОПЗЖ, 5%), Рабинович (ОПЗЖ, 1%), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина", 23%) Артур Герасимов (ЕС, 68%), Ирина Геращенко (ЕС, 53%), Сергей Рахманин ("Голос", 56%), Виктор Бондарь (группа "За будущее", 28%), Тарас Батенко (группа "За будущее", 58%).

Всего в августе-сентябре состоялось 15 пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 548 голосований.