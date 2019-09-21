Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

КиУ составил рейтинг "почти не голосовавших" депутатов Верховной Рады

КиУ составил рейтинг "почти не голосовавших" депутатов Верховной Рады
10:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Комитет избирателей Украины за период проведения 15 пленарных заседаний подсчитал количество депутатов, пропустивших более 90% голосований.

С начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Об этом сообщили в общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Из этих 17-ти депутатов 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - группы "За будущее", 1 - ВО "Батькивщина".

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Эти народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Рада одобрила госслужбу по контракту: что изменится в Украине

Среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях таковы: Давид Арахамия ("Слуга народа", 79%), Бойко (ОПЗЖ, 5%), Рабинович (ОПЗЖ, 1%), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина", 23%) Артур Герасимов (ЕС, 68%), Ирина Геращенко (ЕС, 53%), Сергей Рахманин ("Голос", 56%), Виктор Бондарь (группа "За будущее", 28%), Тарас Батенко (группа "За будущее", 58%).

Так и быть, распускайте: Кличко просит у Рады досрочных выборов Киевсовета

Всего в августе-сентябре состоялось 15 пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 548 голосований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Голосование, Комитет избирателей Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь